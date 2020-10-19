  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da narkotik uygulamasında 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Samsun'da narkotik uygulamasında 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:20:15 -
Samsun'da narkotik uygulamasında 4 şüpheli yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, 161 kişi, 25 araç, 8 iş yeri, 3 park ve 6 metruk bina kontrol edildi.

Adreslerde ve kişilerin üst aramasında 1 kilo 8,68 gram esrar, bir miktar esrarlı sigara, hassas terazi, 4 cerrahi eldiven ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler, 2 şüpheliyi uyuşturucu ticareti yaptığı, 2 şüpheliyi de uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ersin Tatar'dan ilk açıklama
Gündem

Ersin Tatar'dan ilk açıklama

KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar, balkon konuşmasını gerçekleştirdi. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür eden Tatar, "Kı..
Alabarda Rusya'ya Afganistan'ı hatırlattı
Gündem

Alabarda Rusya'ya Afganistan'ı hatırlattı

Rusya'nın Libya, Suriye, Ukrayna ve Kafkaslarda silahlı bir mücadele vermesine ilişkin eski asker ve strateji uzmanı Yusuf Alabar'da Afganis..
AK Parti'den Ali Babacan'a çok sert tepki!
Gündem

AK Parti'den Ali Babacan'a çok sert tepki!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Kürt sorununa ilişkin hükümete yönelik eleştirilerin..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay