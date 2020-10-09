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Aktüel Samsun'da narkotik uygulamasında 16 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Samsun'da narkotik uygulamasında 16 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:03:05 -
Samsun'da narkotik uygulamasında 16 kişi gözaltına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde gerçekleştirilen uygulamada 147 kişi, 22 araç, 5 iş yeri, 4 park ve 3 metruk bina kontrol edildi.

Adreslerde ve kişilerin üst aramasında 3 kilo 415 gram esrar, 299 sentetik hap, 2,06 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 770 lira bulundu.

Ekipler 3 kişiyi uyuşturucu ticareti yaptıkları, 13 kişiyi de uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Öte yandan, uygulama sırasında yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 kişiye idari işlem yapıldı.

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