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Aktüel Samsun'da narkotik polisinden uygulama: 7 gözaltı
Aktüel

Samsun'da narkotik polisinden uygulama: 7 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 10:56:52 -
Samsun'da narkotik polisinden uygulama: 7 gözaltı

SAMSUN (AA) - Samsun'da narkotik polislerinin gerçekleştirdikleri uygulamada 7 şüpheli yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent merkezinde belirlenen alanlarda uygulama yaptı.

Uygulamalarda 161 kişi, 33 araç, 6 iş yeri, 5 park ve 3 metruk bina kontrol edildi.

Bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 kök Hint keneviri ve 537,15 gram esrar ele geçirilen uygulamada, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı davranan 9 kişiye idari işlem yapılan uygulamada bir kişiye de amaç dışı bıçak taşıdığı gerekçesiyle ceza kesildi.



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