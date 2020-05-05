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Aktüel

Samsun'da mobilya imalathanesinde yangın

Yeniakit Publisher
2020-05-05 22:05:46 -
Samsun'da mobilya imalathanesinde yangın

SAMSUN (AA) - Samsun’da mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde mobilya ve dekorasyon ürünleri imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Beş katlı imalathanenin üçüncü katında çıkan yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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