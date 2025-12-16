Samsun’da medikal sektör masaya yatırıldı

Cerrahi alet ve tıbbi cihaz üretiminde hem Türkiye’de hem de dünyada öne çıkan Samsun’da, üniversiteler ile sanayi arasında kurulabilecek iş birlikleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Samsun’da önemli toplantı

Medikal sanayide dünyanın en önemli üretim merkezlerinden olan Samsun’da, sektörle ilgili Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplantı düzenlendi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ev sahipliğindeki toplantıya OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, OMÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Ünsal Özgen, Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Kaan Gündüz, OMÜ TTO Genel Müdürü Sinan Tosun, ASKON Samsun Şube Başkanı ve Samsun Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi (MEDİKÜM) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alp Doğru, OMÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz, Samsun Teknopark Genel Müdürü Levent Tanrıverdi, Samsun’daki tıbbi cihaz ve cerrahi alet sektörü temsilcileri ile Samsun Teknopark bünyesinde sağlık alanında faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı. Toplantıda Türkiye’de medikal sektörün mevcut durumu ve Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDİKÜM) yapılanması, OMÜ’de medikal alanda yürütülen eğitim faaliyetleri, OMÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) medikal alan çalışmaları, Samsun Teknopark bünyesindeki medikal firmalarının faaliyetleri, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar, gelecek döneme yönelik ortak çalışma alanları ve yol haritası konuları görüşüldü.

Türkiye’de 1., dünyada 3. sırada

Toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, "40 yılı aşkın bir süredir Türkiye’de ve dünyada cerrahi alet üretilen önemli bir merkez konumda bulunan Samsun’umuzda 2011 yılında kurulan medikal kümelenmenin ardından sektör daha da gelişmiştir. Sektörde faaliyet gösteren firma sayısının 40’a ve bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısının yaklaşık 3 bin 500’e ulaştığı Samsun’umuz bu alanda Türkiye’de 1., dünyada 3. sırada yer almaktadır. Firmalarda cerrahi alet üretiminin yanı sıra steril konteynerler, ameliyat lambaları, cerrahi motor sistemleri, dermatoloji cihazları, ameliyathane ekipmanları, tıbbi gaz sistemleri, ortopedik plak, implant, vida ve vücut içi protezler, işitme cihazları, kemoterapi robot ve infüzyon pompa sistemleri gibi çok sayıda ürün üretilerek, yaklaşık 120 ülkeye ihracat yapılmaktadır. 2017’de nitelikli personel açığını tamamlamak için MEDİKÜM öncülüğünde MEB ile birlikte Tıbbi Cihazlar MTAL açılmış, akabinde OMÜ Yeşilyurt MYO’da ön lisans, SAMÜ’de lisans bölümleri açılarak sektör desteklenmiştir. 2021 yılında açılan Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi de Samsun’da üretilen tıbbi cihaz ve aletlerin tanıtımına katkı sağlamıştır. Sektöre verilen devlet destekleriyle Yeni OSB’de son teknoloji fabrikalar inşa edilmeye başlanmış, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın katkılarıyla da yine Yeni OSB’ye sektörü desteklemek amacıyla hassas çelik dövme tesisi kazandırmak için çalışmalara başlanmıştır" denildi.