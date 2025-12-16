Diz ağrısıyla hastaneye gitti! Dünyalar başına yıkıldı

Erzurumlu 2 çocuk babası 49 yaşındaki Fatih Yaylalı, geçen yıl soğuk algınlığı ve diz ağrısı nedeniyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucu lösemi teşhisi konularak Erişkin Kemik İliği Nakli Merkezi'ne yönlendirildi.

Burada bir süre kemoterapi gören Yaylalı'ya kök hücre nakli için kız kardeşi uyumlu verici çıktı.

Kardeşi hepatit B taşıyıcısı olan ve normal prosedürde bu durumdaki vericilerin kabul edilmediği Yaylalı için merkezdeki doktorlar literatürdeki örneklere bakarak nakil ve tedavi için Sağlık Bakanlığından izin aldı.

Merkez sorumlusu Doç. Dr. Gülden Sincan ve ekibince hepatit B'nin gelişmesini engelleyecek özel tablet tedavisi uygulanan Yaylalı, kız kardeşinden yapılan başarılı kök hücre nakliyle kanserden kurtuldu.

Doç. Dr. Sincan, AA muhabirine, lösemi tanısı koydukları Yaylalı'ya kemoterapiden sonra kök hücre nakline karar verdiklerini söyledi.

Kök hücre naklinin hepatit B taşıyıcısı kardeşten yapıldığını anlatan Sincan, "Normalde hepatit B taşıyıcısı olanı verici olarak kabul etmiyoruz, Sağlık Bakanlığı da kabul etmiyor. Bakanlıktan özel izin aldık, Fatih Bey'e nakil esnasında özel tedavi uyguladık. Fatih Bey naklin beşinci ayında. Kemik iliği nakli açısından tedavi süreci oldukça başarılı ilerledi, nakille ilgili bir problemi yok. Hepatit B açısından uyguladığımız tedavi ve yakın takiplerle herhangi bir problem yaşamadık." dedi.

"Benzer vakalar için örnek teşkil edecek"

Normal prosedürde kök hücre vericisinin sağlıklı olması ve enfeksiyon gelişmemesi için hepatit B taşıyıcısı olmaması gerektiğini söyleyen Sincan, şunları kaydetti:

"Hastamızda tedavinin başlangıcından bu yana hepatit B'nin aktifleşmesini engellemek için tablet tedavisi verdik, ayrıca nakil gününden hemen önce hepatit B için koruyuculuk anlamında 'immünoglobulin' dediğimiz özel tedavi uyguladık. Haftalık düzenli kontrollere geldi, karaciğer testlerini takip ettik ve hepatit açısından sorun gelişmedi. Nakil başarılı geçti, vericisinden aldığı kemik iliği yüzde 95'in üzerinde vücuduna yerleşti ve hepatitle ilgili olumsuz durum yaşamadık. Fatih Bey'deki başarılı bu sonuç, benzer vakalar için örnek teşkil edecek."

Diz ağrısı ve soğuk algınlığı şikayetiyle gitti, kanserden kurtuldu

Kök hücre nakledilen Yaylalı da diz ağrısı ve soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede yapılan kan tahlili ve biyopsinin ardından lösemi hastalığını öğrendiğini ifade etti.

Nakil merkezindeki tedavi ve hizmetlerden memnun kaldığını anlatan Yaylalı, şöyle konuştu:

"Merkezdeki Prof. Dr. Fuat Erdem, Doç. Dr. Sincan, hemşire ve tüm personel, uzun süren tedavimizde tüm hastalarla olduğu gibi benimle aile şefkatinde ilgilendi, hepsine çok teşekkür ederim. Temmuz ayında nakil sürecine başladım, kemoterapi gördüm, kök hücre nakli için kardeşim uyumlu oldu. Nakil oldum, tedavimin beşinci ayındayım, bir sorun, problemim yok. Kardeşime çok teşekkür ederim. Kök hücre nakli için bağış önemli ihtiyaç, bu anlamda insanların bilinçli ve duyarlı olmasını istiyorum."