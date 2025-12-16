Hedef Türkiye değil! İHA neden düşürüldü?

Alarm verilen ve düşürülen İHA’nın Rusya’ya ait olduğu belirlendi. Güvenlik kaynakları, hava aracının Türkiye’yi hedef almadığını, Ukrayna’ya ait bir gemi ya da insansız deniz aracını tespit amacıyla görev uçuşu yaparken kontrolden çıkmış olabileceğini değerlendiriyor.

Güvenlik kaynakları, İHA’nın Karadeniz’de Ukrayna’ya ait bir gemi ya da insansız deniz aracını tespit etme amacıyla görev uçuşu yaparken yön kaybı yaşamış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayın kasıtlı veya saldırı amaçlı bir hamle olmadığı belirtiliyor.