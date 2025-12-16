  • İSTANBUL
Gündem

Hedef Türkiye değil! İHA neden düşürüldü?

Alarm verilen ve düşürülen İHA’nın Rusya’ya ait olduğu belirlendi. Güvenlik kaynakları, hava aracının Türkiye’yi hedef almadığını, Ukrayna’ya ait bir gemi ya da insansız deniz aracını tespit amacıyla görev uçuşu yaparken kontrolden çıkmış olabileceğini değerlendiriyor.

Düşürülen insansız hava aracının Rusya’ya ait olduğu tespit edildi. Süper Haber’in edindiği bilgilere göre söz konusu İHA’nın Türkiye’yi hedef alan bir faaliyet içinde olmadığı, kontrolden çıkarak rotasından saptığı değerlendiriliyor.

Güvenlik kaynakları, İHA’nın Karadeniz’de Ukrayna’ya ait bir gemi ya da insansız deniz aracını tespit etme amacıyla görev uçuşu yaparken yön kaybı yaşamış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayın kasıtlı veya saldırı amaçlı bir hamle olmadığı belirtiliyor.

