Samsun'da maskeli motosikletlilerden pusulu infaz: 19 yaşındaki Yiğit kurtarılamadı!
Yerel

Samsun'da maskeli motosikletlilerden pusulu infaz: 19 yaşındaki Yiğit kurtarılamadı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Samsun'da maskeli motosikletlilerden pusulu infaz: 19 yaşındaki Yiğit kurtarılamadı!

Samsun’un İlkadım ilçesinde gece yarısı kar maskeli iki saldırgan, motosikletle seyir halindeyken bir araca kurşun yağdırdı. İki kardeşin hedef alındığı saldırıda 19 yaşındaki Yiğit Mırık başından vurularak hayatını kaybederken, ağabeyi ise yaralandı. Polis, olay yerinde atılmış bir pompalı tüfek buldu.

İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi, saat 23.20 sıralarında film sahnelerini aratmayan bir saldırıya sahne oldu. Motosiklet üzerindeki kar maskeli iki şahıs, seyir halindeki hafif ticari aracı hedef alarak tabancayla ateş açtı.

BAŞINDAN VURULAN YİĞİT HAYATINI KAYBETTİ

Hain pusuda, araç sürücüsü 25 yaşındaki Emirhan Mırık kolundan ve elinden yaralanırken, yanında bulunan kardeşi 19 yaşındaki Yiğit Mırık mermilerin hedefi oldu. Başından ağır yaralanan Yiğit, Samsun Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Araçta bulunan diğer iki arkadaşları ise saldırıyı şans eseri yara almadan atlattı.

POLİS POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRDİ

Olay sonrası kaçan kimliği belirsiz saldırganların yakalanması için Samsun emniyeti teyakkuza geçti. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ve bir aracın yanına atılmış pompalı tüfek ele geçirdi. Yaralı ağabey Emirhan Mırık’ın tedavisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam ederken, polis ekipleri maskeli saldırganların kimliğini belirlemek için bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceleme altına aldı.

