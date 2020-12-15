Samsun'da küresel iklim değişikliğine karşı eylem planı hazırlığı

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesince küresel iklim değişikliğine karşı eylem planı hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen "Türkiye'de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Sera Gazı Envanteri Çıkarılması Projesi'nin tamamlandığı İklim Uyum Planı'nın ise hazırlık çalışmalarına başladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye'de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi'nin 4 pilot şehrinden birisinin Samsun olduğuna işaret etti.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin insan sağlığı açısından dünyanın en önemli sorunlarından biri haline geldiğini vurgulayan Demir, "Samsun, Karadeniz'in en özel coğrafyasıdır. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak gelecekte su problemi ile karşı karşıya kalabiliriz. Şimdiden gerekli tedbirleri almak, su israfını önlemek zorundayız. Halkımızdan bu konuda hassasiyet ve suyu israf etmeden kullanmalarını bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

Demir, sürdürülebilir bir gelecek için kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin ortaya koyulacağı bu çalışmanın önemine vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkilerini Karadeniz Bölgesi'nde de ciddi oranda görmekteyiz. Sıcaklıklar giderek artarken yağışlar daha düzensiz ve şiddetli gözlenmektedir. Karadeniz'de en güzel coğrafyaya sahip şehrimiz de bundan olumsuz etkilenmeye başlamıştır. Aşırı ve yıkıcı iklim olayları bertaraf edilemese de uyum stratejileriyle iklim değişikliğinin kentimize verebileceği zararları azaltabiliriz. Yapılacak bu çalışmalarla Samsun'u Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve iklim değişikliği politikalarına entegre etmiş, sektörel hassasiyetleri belirlemiş, enerji verimliliğini yaygınlaştırmış, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmış, iklim değişikliği ile mücadeleye aktif katılım sağlayan, düşük karbon yoğunluğuna sahip bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz."