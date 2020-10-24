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Aktüel Samsun'da kullandığı otomobil şarampole devrilen polis memuru öldü
Aktüel

Samsun'da kullandığı otomobil şarampole devrilen polis memuru öldü

Yeniakit Publisher
2020-10-24 13:10:00 -
Samsun'da kullandığı otomobil şarampole devrilen polis memuru öldü

SAMSUN (AA) - Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, polis memuru Emre Tinçay (26) idaresindeki 06 DS 1537 plakalı otomobil, Durağan-Vezirköprü kara yolu Yağınözü mevkisinde şarampole devrildi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Tinçay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emre Tinçay'in Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde görev yaptığı ve memleketi Samsun'un Salıpazarı ilçesine gittiği öğrenildi.



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