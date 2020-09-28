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Aktüel Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 872 bin 960 lira para cezası
Aktüel

Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 872 bin 960 lira para cezası

Yeniakit Publisher
2020-09-28 14:18:37 -
Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 872 bin 960 lira para cezası

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara 872 bin 960 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genelgeler kapsamında il genelinde Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 250 kişiye 58 bin 293 lira, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 849 kişiye 814 bin 667 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 denetimlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.

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