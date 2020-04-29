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Samsun'da "Kovid-19 Beslenme Danışmanlığı Hattı" kuruldu

2020-04-29 18:10:36 -
Samsun'da "Kovid-19 Beslenme Danışmanlığı Hattı" kuruldu

SAMSUN (AA) - Samsun'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ''Evde kal'' çağrısına uyan vatandaşların bu süreçte hareketsizlik ve yüksek enerjili gıdalarla beslenmelerinden doğabilecek sorunların önlenmesi için oluşturulan "Kovid-19 Beslenme Danışmanlığı Hattı" kuruldu.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle ''Evde kal'' çağrısına uyan vatandaşların daha sağlıklı beslenmesi için "Kovid-19 Beslenme Danışmanlığı Hattı"nı hizmete açtıklarını söyledi.

Halkın evinden çıkmadan bilgi alabilmesi amacıyla açılan hatta 8 diyetisyenin hizmet vereceğini belirten Oruç, "Pandemi döneminde evlerde kalınan süreçte sağlıklı beslenme teknikleri, kronik hastalık yaşayanların nasıl beslenmesi gerektiği konusunda bilgi verilecek. Ayrıca 65 yaş üstü yaşlılarımızın evde geçen hareketsiz yaşamda beslenme anlamında nelere dikkat etmesi gerektiği ile ramazan ayında beslenme konusunda da halkımızı bu hat üzerinden bilgilendireceğiz." dedi.

Ali Oruç, ''0362 239 00 40'' nolu hattın pandemi süreci boyunca hafta içi 9.30-12.00 ve 13.30-16.00 saatlerinde hizmet vereceğini kaydetti.


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