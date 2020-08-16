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Samsun'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, kına gecesi ve nişanlara denetim

Yeniakit Publisher
2020-08-16 12:03:28 -
Samsun'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, kına gecesi ve nişanlara denetim

SAMSUN (AA) - Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle düğün, kına gecesi ve nişan törenlerine sıkı denetim yapılıyor.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, alınan tedbirlerle salgının yayılma hızının düşmesi, bunun sonucunda vaka sayısının azalması için dün İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararların hassasiyetle takip edildiğini vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, düğün, kına gecesi ve nişan gibi törenlerdeki mutluluğu acıya dönüştürmemek için koronavirüsle mücadele tedbirlerine ciddiyetle uyulması gerektiğini ifade etti.

Pandeminin öneni geçilmesi için alınan tedbirlerin önemine işaret eden Dağlı, şu ifadelere yer verdi:

"Kendimizi ve sevdiklerimizi bu salgından korumak için en etkili tedbirler olan maske, mesafe ve temizlik hususlarına mutlaka riayet edelim. Salgın tehlikesi sona ermedi, lütfen rehavete kapılmayalım ve tedbiri elden bırakmayalım. Bu doğrultuda ilgili kurumlarımızla yürüttüğümüz denetlemelerdeki öncelikli hedefimiz de koronavirüsle mücadeleye karşı toplumumuzda farkındalık oluşturmak ve mücadelenin devam ettiğini vatandaşlarımıza hatırlatmaktır."

Dağlı, toplum sağlığı ile bireysel sağlık için kurallara riayet eden vatandaşlara hassasiyetleri için teşekkür ederek çiftlere sağlık ve mutluluklar diledi.

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