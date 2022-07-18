  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Samsun'da korkunç olay
Gündem

Samsun'da korkunç olay

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu. Ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 17:03:00 -
Samsun'da korkunç olay

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.

Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Golf Sahası yakınındaki kaya dolguların bulunduğu bölgede, su yüzeyinde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine giden polis ve 112 Acil Servis ekipleri, su yüzeyindeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, 35 - 40 yaşlarındaki bir erkeğe ait cesedi sudan çıkardı.

Ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23