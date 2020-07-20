Samsun'da kontrolden çıkan otomobil tarlanın demir kapısına çarptı: 6 yaralı
SAMSUN (AA) - Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki tarlanın demir kapısına çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Gökhan Aslan (26) idaresindeki 55 AAK 613 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Tepeköy mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlanın girişinde bulunan demir kapıya çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ve yanındaki Emre Beşoğlu (11), Yasemin Beşoğlu (44), Azel Yılmaz (13), Ecrin Yılmaz (13) ve Fatma Özbakır (50) 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.