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Yerel Samsun'da kolonya içtiği iddia edilen kişinin...
Yerel

Samsun'da kolonya içtiği iddia edilen kişinin...

Alınan bilgiye göre, Aktekke Mahallesi'ndeki evinde 18 Ekim'de kolonya içtiği söylenen Ahmet O. (55), bir süre sonra fenalaştı.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 15:36:00 -
Samsun'da kolonya içtiği iddia edilen kişinin...

Alınan bilgiye göre, Aktekke Mahallesi'ndeki evinde 18 Ekim'de kolonya içtiği söylenen Ahmet O. (55), bir süre sonra fenalaştı.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet O, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Ahmet O. müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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