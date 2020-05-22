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Samsun’da kısa süreli dolu yağışı

Samsun’un şehir merkezinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 17:15:23 -
Samsun’da kısa süreli dolu yağışı

Samsun’un şehir merkezinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Yağış hayatı olumsuz etkilerken yerini sağanak yağışa bıraktı.


Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından konu hakkında Samsun dahil yedi ilde kuvvetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi. Yarın sabah 06.00’ya kadar bu uyarının geçerli olduğu, dolu yağışının da oluşması muhtemel hava olayları arasında yer aldığı belirtildi. Vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba veya doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olaylara karşı dikkatli olması istendi.


Müdürlük tarafından yağışların yarın sabah saatlerine kadar yer yer etkili olmaya devam edeceği, cumartesi günü aralıklarla hafif sağanak yağış görüleceği, pazar günü Vezirköprü, Ladik ve Havza dışında neredeyse tüm ilçelerde sabah ve akşam saatleri arasında hafif sağanak yağışı görüleceği bildirildi. Pazartesi yağış beklenmediği yalnızca Terme’de hafif sağanak yağış ihtimali olduğu, salı günü öğleden sonra ise kısa bir sağanak geçişi olacağı belirtildi.


Bayramda sıcaklıkların en düşük 9 ile en yüksek 19 derece arasında değişeceği yarın en düşük 10 en yüksek 16, pazar günü en düşük 10 en yüksek 16, pazartesi en düşük 9 en yüksek 18, salı en düşük 11 en yüksek 19 derece görülmesinin beklendiği bayramın son gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği duyuruldu.

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