  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Samsun’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 22:16:00 -
Samsun’da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Emre Akın (21), yönetimindeki 55 H 5363 plakalı otomobille, Havza Küçük Sanayi Sitesi'nden ilçe merkezinde gitmek isterken Ankara-Samsun kara yoluna ters yönden girdi.

Yaklaşık 5 kilometre ilerleyen otomobil İnönü Mahallesi mevkisinde Hilmi Aksoy (46) idaresindeki 05 AAH 700 plakalı elma yüklü kamyonet ile çarpıştı.

Araçta sıkışan Akın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Aksoy, 112 Acil Sağlık ambulansıyla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara-Samsun kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Havza Belediyesi ve Karayolları ekipleri kaza sonrası yola saçılan elmaları toplamak için çalışma yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23