Samsun'da kavga: 1 kişi ağır yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi bıçakla ağır yaralandı.
Samsun-Bafra'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çilhane Mahallesi Alaçam Caddesi'nde kimliği belirlenemeyen bir kişi ile M.Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, M.Ç'yi göğsünün çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ç, buradaki ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.