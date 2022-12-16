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Aktüel Samsun'da kavga: 1 kişi ağır yaralandı
Aktüel

Samsun'da kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 19:50:00 -
Samsun'da kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Samsun-Bafra'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çilhane Mahallesi Alaçam Caddesi'nde kimliği belirlenemeyen bir kişi ile M.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, M.Ç'yi göğsünün çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ç, buradaki ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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