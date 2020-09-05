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Aktüel Samsun'da karantinayı ihlal eden 12 kişiye 19 bin lira ceza kesildi
Aktüel

Samsun'da karantinayı ihlal eden 12 kişiye 19 bin lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-05 14:32:45 -
Samsun'da karantinayı ihlal eden 12 kişiye 19 bin lira ceza kesildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ev karantinasını ihlal ettikleri tespit edilen 12 kişiye 19 bin lira ceza uygulandı.

Bafra Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, salgınla mücadele etmek için maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeyen şahıs ve işletmeler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kovid-19 denetimlerinde 127 kişiye adli ve idari para cezası uygulandığı bildirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bundan sonraki süreçte özellikle düğünlerde kurallara uymayan kişilere yönelik olarak çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Vatandaşlarımızın maske mesafe ve temizlik kurallarına uyma noktasında daha dikkatli olmaya çağırıyoruz. Denetimlerde maske takmamaktan 85 kişiye 76 bin 500 lira, ev karantinası ihlali yapan 12 kişiye 19 bin lira, kahvehanede oyun oynatmaktan 3 iş yeri işletmecisine 9 bin 540 lira, kahvehanede oyun oynayan 27 kişiye 24 bin 138 lira olmak üzere toplamda 127 şahsa 129 bin 210 lira idari para cezası uygulanmıştır."

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