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Aktüel

Samsun’da kamyonet yayaya çarptı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 18:14:07 -
Samsun’da kamyonet yayaya çarptı

Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100.Yıl Bulvarı’nda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil Y. idaresindeki 18 AE 865 plakalı kapalı kasa kamyonet, yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Mihriban Balcı’ya (33) çarptı. Kazada yaralanan Mihriban Balcı, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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