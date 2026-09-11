Samsun'da kahverengi kokarcaya karşı 26 bin feromon tuzağı devreye alındı

Samsun'da kahverengi kokarca zararlısına karşı yürütülen biyoteknik mücadele kapsamında bu sezon kent genelinde 26 bin feromon tuzağı devreye alındı. Çarşamba Ovası'nda uygulanan "cezbet-öldür" yöntemiyle binlerce kokarca tuzaklara çekilerek imha ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, yöntemin uygulandığı tuzak bitki ilaçlama sahasını yerinde inceledi.

İncelemeye Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yılmaz, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Hüseyin Güneş ile il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personel katıldı. Heyet, yürütülen çalışmalar ve sahadaki son durum hakkında teknik personelden bilgi aldı.

Ömerli Mahallesi'ndeki incelemelerin ardından açıklama yapan Yılmaz, zararlıyla mücadelenin tek adımla bitmediğini, yılın belirli dönemlerinde farklı yöntemler içeren entegre bir süreç yürütüldüğünü anlattı. "Dönemine göre mekanik ve kimyasal mücadelemizi hem evlerde hem bahçelerde gerçekleştirdik, samuray arılarıyla biyolojik mücadele sürecini işlettik. Şu anda da biyoteknik mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Huni tuzaklar ve bezlerdeki feromonlar kokarcayı bir araya getiriyor

Biyoteknik mücadelede feromon adı verilen özel koku yayıcı tuzakların kullanıldığını aktaran Yılmaz, yayılan koku sayesinde kokarcaların belirli bir alanda toplandığını; huni şeklindeki tuzaklarla ya da ağaç dalına veya duvar yüzeyine asılan bezlerdeki feromonlarla bir araya getirilen zararlının, toplandığı noktalarda imha edildiğini söyledi. "Eylül ve ekim aylarını kapsayan bu dönemde sahada belirlenen noktalara 26 bin feromon yerleştirdik" diyen İl Müdürü, tuzak asılan alanları ekiplerin ve sürecin takibinde büyük rol oynayan muhtarların sürekli kontrol ettiğini belirtti. Yılmaz, "Kokarca biriktiğinde hemen müdahalemizi yapıyoruz" diye konuştu.

"İlaçlama yapılmadan önce feromon daldan alınmalı"

Üreticilere ve ekiplere yönelik uyarısını "İlaçlama yapılmadan önce feromon daldan alınmalı, ilacın doğrudan feromona temas etmesi engellenmelidir" sözleriyle aktaran Yılmaz, özellikle ekim ayının ilk yarısına kadar feromon asılan yerlerde daha yoğun bir toplanma beklediklerini dile getirdi. "Ne kadar çok kokarca imha edersek popülasyonu o kadar baskı altına almış oluruz. Bu mücadele kesinlikle ihmale gelmez" ifadelerini kullanan İl Müdürü, tüm ilçelerde paydaşlar ve üreticilerle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Bir dişi kokarca yılda yaklaşık 300 yumurta bırakabiliyor

Kahverengi kokarcanın, mücadele edilmediği takdirde çok hızlı çoğalabilen ve zararı büyük istilacı bir tür olduğunu anlatan Yılmaz, bir dişi kokarcanın yılda yaklaşık 300 yumurta bırakabildiğini kaydetti. Zararın bugün belirli bir seviyede tutulabilmesini yürütülen kararlı mücadeleye ve saha çalışmalarına bağlayan Yılmaz, "'Bu iş bitti' deyip mücadeleyi bıraktığımız an hızlıca başa döneriz" dedi.

Yılmaz, doğal denge sağlanana ve zararlı yoğunluğu ekonomik zarar eşiğinin altına düşürülene kadar tarım teşkilatları, muhtarlar ve üreticilerle birlikte sahada olmayı sürdüreceklerini aktardı. Uygulama, teknik ekiplerin sahadaki ilaçlama ve kontrol çalışmalarının ardından sona erdi.