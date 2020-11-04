  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 23 tabanca ele geçirildi
Aktüel

Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 23 tabanca ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:10:02 -
Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 23 tabanca ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı, 23 tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, bir şüphelinin ikametinde ve aracında sakladığı silahları, irtibat kurduğu kişilere sattığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli İ.G'nin ikametinde ve aracında, 23 değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 33 şarjör, 6 bin 950 değişik çaplarda tabanca fişeği, antika olduğu değerlendirilen tabanca ve 3 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazmalı Kur'an-ı Kerim ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, operasyonda ele geçirilen silahlar ve mühimmatın sergilendiği alana gelerek, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerini tebrik etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den darbe açıklaması
Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı Milley'den darbe açıklaması

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ülkede devam eden seçimlere ilişkin 'askeri güç kullanma' açıklaması yaptı.
İşleri güçleri Erdoğan! Almanlar, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı
Gündem

İşleri güçleri Erdoğan! Almanlar, ABD seçimleri üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı

Alman Deutsche Welle, Donald Trump ve Joe Biden'ın yarıştığı ABD seçimiyle ilgili haberlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ..
ABD'deki tarihi Başkanlık seçiminde sandıkların çoğu açıldı
Dünya

ABD'deki tarihi Başkanlık seçiminde sandıkların çoğu açıldı

ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Aday Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçiminde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ABD'de çoğu posta yol..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay