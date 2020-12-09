  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da kaçak avlanan 6 kişiye 13 bin 982 lira ceza verildi
Aktüel

Samsun'da kaçak avlanan 6 kişiye 13 bin 982 lira ceza verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:51:59 -
Samsun'da kaçak avlanan 6 kişiye 13 bin 982 lira ceza verildi

SAMSUN (AA) - Samsun'da kaçak avcılık yapan 6 kişiye toplam 13 bin 982 lira ceza kesildi.

Dikbıyık Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi ekipleri, Çarşamba ilçesi Çaltı Mahallesi çevresinde üç farklı yerde uygulama yaptı.

Kontrollerde usulsüz şekilde 2 yaban ördeği, 2 sakar meke avladığı tespit edilen 6 kişiye toplam 13 bin 982 lira ceza uygulandı.

Uygulamalarda el konulan 6 tüfek, 82 fişek, 1 ses yayın cihazı ve avlanılan yaban kuşları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Samsun Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyük şok: BAE ve Hafter hesap verecek! Harekete geçtiler
Dünya

Büyük şok: BAE ve Hafter hesap verecek! Harekete geçtiler

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ‘Black Shield' firması tarafından Sudanlı gençlerin, Libya'da iş imkanı vaat ederek, dolandırıldıkları g..
Flaş gelişme... Son dakika haberi...Nedim Şener suçüstü enselendi!
Gündem

Flaş gelişme... Son dakika haberi...Nedim Şener suçüstü enselendi!

Son dakika haberi... Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “bilgi” ve “fikir” hırsızlığı yaptı. Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, “FETÖ ..
KKTC'nin yeni başbakanı belli oldu
Dünya

KKTC'nin yeni başbakanı belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) yaklaşık iki ay süren hükümet krizi bugün akşam saatlerinde imzalanan protokol ile son buldu.Ulusal ..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay