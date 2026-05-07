İran, Orta Doğu’daki 228 ABD hedefini tam isabetle vurdu!

The Washington Post tarafından yayımlanan kapsamlı analiz, Orta Doğu’daki çatışmalar sırasında İran’ın ABD askeri üslerine yönelik saldırılarının etkisini gözler önüne serdi. Uydu görüntülerine dayanan incelemelerde, resmi açıklamalarla çelişen hasar tespitlerine ulaşıldığı ve bölgedeki Amerikan askeri altyapısının ciddi zarar gördüğü belirtildi.

Analiz sonuçlarına göre İran ordusu, savaşın başlangıcından bu yana bölgedeki ABD üslerinde yer alan en az 228 yapıyı veya askeri donanımı imha etti ya da ağır hasar almasına sebep oldu. Hedef alınan unsurlar arasında hangarlar, kışlalar, yakıt ikmal noktaları, savaş uçakları ile stratejik öneme sahip radar ve iletişim sistemleri yer alıyor. Ortaya çıkan yıkımın boyutu, ABD hükümetinin şimdiye kadar kamuoyuyla paylaştığı rakamların çok üzerinde bir seviyede seyrediyor.

İran devlet medyasının servis ettiği 109 yüksek çözünürlüklü uydu karesinin doğruluğu, Avrupa Birliği’ne ait Copernicus sistemi ve Planet platformundan alınan verilerle karşılaştırılarak kesinleşti. ABD yönetiminin, bölgedeki anlık görüntü paylaşımını engellemek adına uydu şirketlerine baskı yaptığı ancak bu girişimin İran’ın operasyonel başarısını saklama konusunda zayıf kaldığı görüldü.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nde görev yapan emekli Deniz Piyade Albayı Mark Cancian, görüntüleri inceledikten sonra İran’ın teknolojik kapasitesine dair önemli tespitlerde bulundu. Cancian, İran füzelerinin ve insansız hava araçlarının yüksek bir hassasiyetle hareket ettiğini, vuruşların tam isabetle gerçekleştiğini ve her saldırının doğrudan belirlenen hedefleri vurduğunu belirtti.

Operasyonların merkezinde Katar’daki El-Udeid Hava Üssü, Bahreyn’deki ABD 5. Filosu karargahı ve Kuveyt’teki Ali el-Salem Hava Üssü gibi kritik noktalar bulunuyor. Özellikle Patriot füze savunma bataryaları ve enerji santralleri İran’ın birincil hedefleri arasında yer aldı. ABD ordusu tarafından paylaşılan veriler, 28 Şubat tarihinden itibaren tırmanan bu saldırıların 7 Amerikan askerinin ölmesine ve 400’den fazla personelin yaralanmasına sebep olduğunu doğruluyor.