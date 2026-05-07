  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı’dan McBurnie uyarısı! ABD'den bunalan Avrupa ülkesi Türkiye'nin kapısını çaldı: Makineli tüfek ve top alacaklar 2026’da en çok para kazanacak 8 meslek belli oldu Şenol Hoca'nın kapısını çaldılar: Sergen Yalçın istifa ederse diye Şenol Güneş ile... Bağışıklığı demir gibi yapan o değil! Uyarı geldi: Düzenli uyku ile tehlike bertaraf ediliyor... En sağlıklı kan grubu... Daralma değil, yön değişimi! Otomotivde fren bireyselde gaz ticaride Uçakta hantavirüs alarmı: Kabin memuru karantinaya alındı
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Küresel ulaştırmada en prestijli forum: ITF’nin 2027-2028 dönem başkanı Türkiye
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Küresel ulaştırmada en prestijli forum: ITF’nin 2027-2028 dönem başkanı Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin küresel ulaştırma politikasındaki en önemli platformlarından biri olan Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun (ITF) 2027-2028 dönem başkanlığına seçildiğini açıkladı.

#1
Foto - Küresel ulaştırmada en prestijli forum: ITF’nin 2027-2028 dönem başkanı Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden 2026 Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda Türkiye'yi temsil etti. Forum kapsamında Türkiye, ITF 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi.

#2
Foto - Küresel ulaştırmada en prestijli forum: ITF’nin 2027-2028 dönem başkanı Türkiye

Uraloğlu, Türkiye’nin bu önemli görevi üstlenmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Uraloğlu, burada gerçekleştirdiği konuşmasında öncelikle Almanya'nın Leipzig kentinde araçla yapılan saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

#3
Foto - Küresel ulaştırmada en prestijli forum: ITF’nin 2027-2028 dönem başkanı Türkiye

TÜRKİYE; BÖLGELERİ, PAZARLARI VE İNSANLARI BİRBİRİNE BAĞLAYAN STRATEJİK BİR MERKEZDİR: Uraloğlu, Türkiye’nin ulaştırma vizyonu hakkında da açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 1953 yılında ITF'in kurucu üyeleri arasında yer aldığını ve 2009 yılında da başkanlık görevini başarıyla yürüttüğünü hatırlattı. Türkiye’nin jeopolitik önemine dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Türkiye; Avrupa, Asya ve Orta Doğu’nun kesişim noktasında sadece bir transit ülke değil, bölgeleri, pazarları ve insanları birbirine bağlayan stratejik bir merkezdir. Bu konum, bize kıtalar arasında dayanıklı ve kesintisiz ulaştırma bağlantıları sağlama sorumluluğu yüklemektedir. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği bu dönemde; jeopolitik riskler, iklim değişikliği ve dijital dönüşüm ulaştırma politikalarını yeniden tanımlıyor."

#4
Foto - Küresel ulaştırmada en prestijli forum: ITF’nin 2027-2028 dönem başkanı Türkiye

TÜRKİYE DAYANIKLILIK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNİ MERKEZE ALACAK: Türkiye’nin otoyollardan yüksek hızlı demiryollarına, limanlardan lojistik merkezlere kadar devasa yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Uraloğlu, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerinin küresel ticaret için önemini vurguladı. Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin Dönem Başkanlığı süresince dayanıklılık ve sürdürülebilirlik ilkelerini merkeze alacaklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, konuşmasının sonunda ITF üyeliğine kabul edilen Gana, Panama ve Peru'yu tebrik ederek, tüm meslektaşlarını Kasım ayında Türkiye’de gerçekleştirilecek olan COP31 ulaştırma gündemi etkinliklerine davet etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suikastın ardından ihanet çıktı
Dünya

Suikastın ardından ihanet çıktı

Libya’da uğradığı suikast sonucu öldürülen Seyfülislam Kaddafi’nin eski koruma komutanı Acmi el-Atiri, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Suika..
O teröristin hamisi de CHP çıktı! ODTÜ’deki Bayrak Saldırısının Arkasında DHKP-C ve CHP Bağlantısı
Gündem

O teröristin hamisi de CHP çıktı! ODTÜ’deki Bayrak Saldırısının Arkasında DHKP-C ve CHP Bağlantısı

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Türk bayrağı açan milliyetçi öğrencilere yönelik gerçekleştirilen saldırının yankıları sürüyor. Cam ..
İbrahim Kahveci fena yakalandı! ABD yapınca büyük devlet Türkiye yapınca saldır
Gündem

İbrahim Kahveci fena yakalandı! ABD yapınca büyük devlet Türkiye yapınca saldır

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar Gazetesi'nde köşe karalayan İbrahim Kahveci fena yakalandı.
Siyonizm bebekleri bu kez mermiyle değil ‘Mama’ ile öldürüyor! Bebek mamasından pet sektörüne uzanan Nestle’nin kirli ağı
Gündem

Siyonizm bebekleri bu kez mermiyle değil ‘Mama’ ile öldürüyor! Bebek mamasından pet sektörüne uzanan Nestle’nin kirli ağı

Dünyanın en büyük gıda devlerinden biri olan Nestlé, bebek maması içeriklerinden gıda güvenliği açıklarına ve küresel pazarlama stratejileri..
Selvi: Cami düşmanlığı Saadet’e mi kaldı? Erbakan Hoca mezarından doğrulsa bunları kötekle kovalar!
Gündem

Selvi: Cami düşmanlığı Saadet’e mi kaldı? Erbakan Hoca mezarından doğrulsa bunları kötekle kovalar!

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’ın “Şule Aydın ile tatava yok” programında sarf ettiği “En fazla ihtiyacımız olan şey; dünyanın e..
Bakan Kurum'dan iddialara sert yanıt: "Yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz"
Gündem

Bakan Kurum'dan iddialara sert yanıt: "Yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İBB'deki yolsuzluk davası sürecinde ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabı ü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23