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Aktüel Samsun'da jandarmanın operasyonunda uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Aktüel

Samsun'da jandarmanın operasyonunda uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:12:45 -
Samsun'da jandarmanın operasyonunda uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenledi.

İkamette arama yapan ekipler, 103 sentetik hap, 30 gram kubar esrar ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Operasyonda, ikamet sahibi B.B. gözaltına alındı.

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