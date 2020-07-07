  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 21:35:47 -
Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ahmet Demir'in kullandığı 76 AL 155 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Yenice Kavşağı'nda, Zafer Karaca (62) idaresindeki 55 ZD 906 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Karaca ile araçlarda bulunan İsa Algun (59), Resul Kızıltepe (64), Ekrem Doğan (75), Zafer Alp Karaca (14) ve Niyazi Tankuş (68) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı