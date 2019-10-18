Samsun'da hırsızlık zanlısı kadınlar gözaltına alındı
Samsun'da gerçekleştirilen operasyonda, hırsızlık şüphelisi 4 kadın enselendi.18 Ekim 2019 Cuma 15:58
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde, 5 evin kapısının "dil düşürme" yöntemiyle açılarak içeriden bilgisayar, ziyneteşyası ile 13 bin 800 lira para çalındığı bilgisi üzerine, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Ekipler, belirledikleri şüpheli kadınlar B.Y. (21), S.G. (24), N.G. (16) ve S.S'yi (19) yakalamak için çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları adreslerinde gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerden S.G'nin, tanınmamak için başına siyah poşet geçirmesi dikkati çekti.
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