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Aktüel Samsun'da hastane çalışanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Aktüel

Samsun'da hastane çalışanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-12-26 21:59:04 -
Samsun'da hastane çalışanı Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören hastane çalışanı hayatını kaybetti.

Bafra Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Önder Büyük, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı.

20 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Büyük, yaşamını yitirdi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 nedeniyle vefat eden Bafra Devlet Hastanesi personeli Önder Büyük'ün ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.


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