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Aktüel Samsun'da hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
Aktüel

Samsun'da hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:15:54 -
Samsun'da hafif ticari araç park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ile eşi yaralandı.

Kibar Delihasan'ın (59) kullandığı 53 DC 360 plakalı hafif ticari araç, Samsun Ankara kara yolu Toybelen mevkisinde yolun sağında park halindeki 55 GN 325 plakalı tıra çarptı.

Kazada sürücü ile eşi Fatma Delihasan yaralandı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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