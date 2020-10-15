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Aktüel Samsun'da gönüllü gençler köy okulunu boyadı
Aktüel

Samsun'da gönüllü gençler köy okulunu boyadı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 16:53:55 -
Samsun'da gönüllü gençler köy okulunu boyadı

SAMSUN (AA) - Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Fazıl Kadı Gençlik Merkezinden gönüllü gençler, köy okulunu boyadı.

Gençler, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında İlkadım ilçesine bağlı Toybelen İlkokulunu boyamak için gönüllü oldu.

Okulun hem sınıflarını hem de dışını boyayan gençler, daha sonra ilkokul öğrencilerine not defteri, boyama kitabı ve maske dağıttı.

Samsun Gençlik ve Spor Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, gazetecilere, gençlerin gönüllü olmaları ve okulu boyamalarının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Maske, mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gönüllülerin ilkokul öğrencileriyle çeşitli etkinlikler de yaptığını belirten Kasapoğlu, "Genç Dönüşüm Projesi kapsamında, ülke genelinde yapılan sınavlardan toplanan kalem setleri ile not defteri, boyama kitabı ve maske çocuklarımıza dağıtıldı. Ayrıca gençlik merkezinde ürettikleri kitap ayraçlarını ve bileklikleri de hediye ederek çocukları mutlu ettiler." dedi.

Kasapoğlu, gençlerin okul bahçesinde öğrencilerle, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları da oynadıklarını ifade etti.


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