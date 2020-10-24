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Aktüel Samsun'da gönüllü gençler "köy" okulunu boyadı
Aktüel

Samsun'da gönüllü gençler "köy" okulunu boyadı

Yeniakit Publisher
2020-10-24 13:03:13 -
Samsun'da gönüllü gençler "köy" okulunu boyadı

SAMSUN (AA) - Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Alaçam Gençlik Merkezinde gönüllü gençler yakın zamana kadar "köy" statüsünde olan kırsal mahalledeki okulu boyadı.

Gençler, "Merkezim Her Yerde Projesi" kapsamında Gümüşova İlkokulunu boyamak için gönüllü oldu.

Gönüllü gençler, ilkokul öğrencileriyle birlikte okulun hem sınıflarını hem de dışını boyadı. Gençler, daha sonra ilkokul öğrencilerine spor malzemeleri, boyama ve hikaye kitabı ile maske dağıttı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin gönüllü olmaları ve okulu boyamalarının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde gönüllülerin ilkokul öğrencileriyle çeşitli etkinlikler de yaptığını anlatan Kasapoğlu, "Genç Dönüşüm Projesi kapsamında ülke genelinde yapılan sınavlardan toplanan kalem setleri ile not defteri, boyama kitabı, maske ile spor malzemeleri çocuklarımıza dağıtıldı. Ayrıca Gençlik Merkezinde ürettikleri kitap ayraçlarını ve bileklikleri de hediye ederek çocukları mutlu ettiler." dedi.

Kasapoğlu gençlerin okul bahçesinde öğrencilerle unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları da oynadıklarını sözlerine ekledi.

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