Samsun'da gök gürültülü sağanak kabusu! Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur kenti felç etti!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Samsun kent merkezinde ve İlkadım ilçesinde akşam saatlerinde bastıran şiddetli sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi.
Samsun'da gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
İlkadım ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, şemsiye kullanarak ya da kapalı alanlara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Sürücüler yağış nedeniyle trafikte kontrollü ilerlerken, trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Sağanak, kent merkezinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.