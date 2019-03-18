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“Samsun’da Genç Olmak” fotoğraf yarışması

“Samsun’da Genç Olmak” isimli fotoğraf yarışmasının başvuruları başladı.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:53
“Samsun’da Genç Olmak” fotoğraf yarışması

“Samsun’da Genç Olmak” isimli fotoğraf yarışmasının başvuruları başladı.


Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliğince “Samsun’da Genç Olmak” isimli ödüllü fotoğraf yarışması gerçekleştirilecek. Samsun’da gençlerin kendi objektifinden neler yapabildiğini sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal açıdan değerlendirme ve bu anı paylaşma fırsatı sunan fotoğraf yarışmasında dereceye giren katılımcılar çeşitli ödüller verilecek. Fotoğraf yarışmasında birinciye Kudüs gezisi, ikinciye dijital fotoğraf makinesi, üçüncüye ise tablet hediyesi ve mansiyon ödülü verilecek.


Fotoğraf yarışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan TÜGVA Samsun İl Temsilcilisi Mustafa Demir, amaçlarının bir gençlik şehri olan Samsun’da gençlerin ne gibi sosyal, kültürel, sportif faaliyetler yapabildiklerini, şehrin gençler için nasıl imkanlar sunduğunu objektiflere yansıtmak olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:53
  1. fotoğraf
  2. kültür
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