Samsun'da genç danışmanlar KOBİ'ler için yetiştirilecek
Kobi

Samsun’da genç danışmanlar KOBİ’ler için yetiştirilecek

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda yürütülen “Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü” projesi kapsamında SKDM ve sürdürülebilirlik eğitimi başladı.

Samsun’da KOBİ’lerin yeşil dönüşüm sürecine uyumunu güçlendirecek eğitim programı başladı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) koordinasyonunda yürütülen, "Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü" projesi kapsamında düzenlenen ‘Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve Sürdürülebilirlik Genç Danışmanları Eğitimi’ başladı. Eğitimlerin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise küresel ticarette yaşanan dönüşüme dikkati çekerek, "Yeşil dönüşüm artık bir tercih değil, işletmelerimiz için stratejik bir zorunluluktur" dedi.

 

STSO koordinasyonunda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu II Programı kapsamında hayata geçirilen "Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü" projesi kapsamında düzenlenen eğitim programının açılışı gerçekleştirildi. KOBİ’lerin Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve sürdürülebilirlik süreçlerine uyum kapasitelerinin geliştirilmesinin hedeflendiği proje çerçevesinde başlayan eğitimler 10 gün boyunca devam edecek.

 

Yeşil dönüşüm çalışmalarında yetkinlik kazandırılması hedefleniyor

QSI firması eğitmenlerinden Niran Armutçu’nun sunumuyla başlayan programda genç danışman adaylarına; iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, SKDM uyum süreçleri, karbon ayak izi hesaplama, emisyon yönetimi, enerji verimliliği, atık yönetimi, sürdürülebilir iş modelleri, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlik raporlaması konularında kapsamlı eğitimler verilecek. Program kapsamında gençlerin, KOBİ’lerin sürdürülebilirlik analizlerinin yapılması, karbon emisyonlarının hesaplanması ve SKDM’ye uyum süreçlerinde işletmelere rehberlik edebilecek bilgi ve becerilerle donatılması amaçlanıyor. Eğitimlerin sonunda katılımcıların teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirerek işletmelerin yeşil dönüşüm çalışmalarına destek verebilecek yetkinlik kazanması hedefleniyor.

 

“İşletmelerimiz için stratejik bir zorunluluktur”

Eğitim programının açılışında değerlendirmelerde bulunan STSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Avrupa Birliği’nin iklim politikaları doğrultusunda hayata geçirilen düzenlemelerin Türk iş dünyası açısından büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Küresel ticarette yaşanan dönüşüm, işletmelerimizin sürdürülebilirlik ve karbon yönetimi konularında daha hazırlıklı olmasını zorunlu hale getiriyor. Özellikle Avrupa Birliği’nin uygulamaya aldığı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, ihracat yapan firmalarımız için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu sürece uyum sağlayabilen işletmeler rekabet avantajı elde ederken, hazırlıksız yakalanan firmalar ise önemli zorluklarla karşılaşabilecektir. Bu nedenle yeşil dönüşüm artık bir tercih değil, işletmelerimiz için stratejik bir zorunluluktur" dedi.

 

"Hem KOBİ’lere hem gençlere yatırım yapıyoruz"

Projenin yalnızca işletmelere değil, gençlere de önemli fırsatlar sunduğunu belirten Başkan Murzioğlu, "Doğudan Batıya Sürdürülebilirlik Köprüsü projesiyle hem KOBİ’lerimizin Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilirlik kriterlerine uyum kapasitelerini artırmayı hem de bu alanda uzmanlaşacak genç danışmanlar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Eğitim programı sayesinde gençlerimiz sürdürülebilirlik, karbon ayak izi yönetimi ve SKDM süreçlerinde işletmelere destek verebilecek bilgi ve donanıma sahip olacak. Böylece bölgemizde sürdürülebilirlik alanında yerel danışmanlık kapasitesi de güçlenecek. Oda olarak iş dünyasının yeşil dönüşüm sürecine hazırlanmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. KOBİ’lerimizin rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilir üretim anlayışını yaygınlaştırmak ve bölgemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla proje faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu eğitim programının da hem gençlerimiz hem de iş dünyamız için önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

