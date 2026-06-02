Mali'de Rus destekli cuntadan yeni sivil katliamı!
Mali'de Rus destekli cuntadan yeni sivil katliamı!

Mali'de cunta birlikleri ve Rus güçleri sivil halka yönelik katliamlarına devam ediyor. Mali'deki cunta güçlerinin ülkenin orta kesiminde sivillere yönelik yeni bir katliam gerçekleştirdiği bildirildi.

Son olarak 29 Mayıs günü Mali'nin orta kesiminde yeni bir sivil katliamı gerçekleştirildi.

Katliam Niono bölgesindeki Toumouni köyünü hedef aldı. Köyde yaşayan Müslüman Fulani halkını ordu güçlerinin saldırısına uğradı.

Saldırıda aralarında yaşlı bir kadının da olduğu çok sayıda sivil katledildi. Birçok evin ağır hasar gördüğü katliamda çok sayıda hayvan da telef oldu.

 

Cuntanın sivillere yönelik katliamlarının son dönemde arttığı dikkat çekiyor.

Nisan ayı sonunda cihat yanlısı gruplar ve Tuaregler, geniş kapsamlı saldırılarla cuntayı hedef almıştı. Mali cuntası ise bu harekatın ardından sivilleri hedef alan saldırılarına hız verdi.

Kaynak: Mepa News

