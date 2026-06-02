'Hedefimiz Dünya Kupası'nı almak'

Altay Bayındır, yaklaşan Dünya Kupası öncesi iddialı sözler sarf etti.

4-0 kazanılan Kuzey Makedonya maçında karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Altay Bayındır, açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİMİZ KUPAYI ALMAK"

Tecrübeli kaleci, "Biz elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz kupayı almak. Canımızı, varımızı yoğumuzu sahada koyacağız. Tabii bir gerçeklik var. Herkes mücadele edecek. İnşallah verdiğimiz mücadelenin karşılığını alan bizler oluruz. Buna gerçekten çok ihtiyacımız var. Ülke olarak mutluluğa, güzel bir coşkuya, bu hisleri en yoğun şekilde yaşamaya çok ihtiyacımız var. İnşallah yaşarız." dedi.