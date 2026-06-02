Yılın sadece 10 gününde üretilebiliyor! Arap dünyasının kapısında sıraya girdiği üründe hasat başladı

Gaziantep’in bereketli Araban Ovası’nda, yılın yalnızca 10 günlük çok kısa bir döneminde geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen firik üretimi için heyecanlı sezon başladı. İlkbaharın son günlerinde henüz yeşil haldeki makarnalık sert buğday başaklarının özenle hasat edilmesiyle başlayan süreçte, sap kısımları kontrollü bir şekilde yakılarak tanelerin is ve ateşle olgunlaşması sağlanıyor. Zahmetli ve büyük bir ustalık gerektiren işlemlerin ardından Gaziantep'teki tesislerde paketlenen coğrafi işaretli bu özel lezzet, hem iç piyasada yoğun talep görürken hem de özellikle Orta Doğu ve Arap ülkelerine ihraç edilerek bölge ekonomisine dev katkı sağlıyor.