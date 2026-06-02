Yılın sadece 10 gününde üretilebiliyor! Arap dünyasının kapısında sıraya girdiği üründe hasat başladı
Yılın sadece 10 gününde üretilebiliyor! Arap dünyasının kapısında sıraya girdiği üründe hasat başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yılın sadece 10 gününde üretilebiliyor! Arap dünyasının kapısında sıraya girdiği üründe hasat başladı

Gaziantep’in bereketli Araban Ovası’nda, yılın yalnızca 10 günlük çok kısa bir döneminde geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen firik üretimi için heyecanlı sezon başladı. İlkbaharın son günlerinde henüz yeşil haldeki makarnalık sert buğday başaklarının özenle hasat edilmesiyle başlayan süreçte, sap kısımları kontrollü bir şekilde yakılarak tanelerin is ve ateşle olgunlaşması sağlanıyor. Zahmetli ve büyük bir ustalık gerektiren işlemlerin ardından Gaziantep'teki tesislerde paketlenen coğrafi işaretli bu özel lezzet, hem iç piyasada yoğun talep görürken hem de özellikle Orta Doğu ve Arap ülkelerine ihraç edilerek bölge ekonomisine dev katkı sağlıyor.

Gaziantep’in Araban Ovası’nda, bölgeye özgü geleneksel firik üretimi sezonu başladı. İlkbaharın son günlerine denk gelen bu dönemde, henüz yeşil haldeki makarnalık sert buğday başakları özenle hasat edilerek firik üretimi için hazırlık sürecine alınıyor. Kısa ama yoğun bir döneme yayılan üretim, bölge için hem kültürel hem de ekonomik açıdan önem taşıyor.

Hasat edilen başaklar önce kısa süreli bir kurutma aşamasından geçiriliyor. Ardından geleneksel yöntemle, sap kısmı kontrollü şekilde yakılarak başakların içindeki tanelerin is ve ateşle olgunlaşması sağlanıyor. Bu işlem, firiğe kendine has aromatik lezzetini kazandıran en kritik aşama olarak biliniyor.

İşlem tamamlandıktan sonra ürünler harmanlanarak taneler ayrılıyor ve temizlenmek üzere Gaziantep’teki tesislere gönderiliyor. Burada son ayıklama ve paketleme süreçlerinin ardından firik, hem iç piyasaya hem de ihracata hazır hale geliyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerine gönderilen ürün, bölgesel mutfakta da yoğun talep görüyor.

Araban Ziraat Odası yetkilileri, firik üretiminin zahmetli ve ustalık gerektiren bir süreç olduğunu belirterek, her üreticinin bu işi yapamayacağını vurguluyor. Yılda yalnızca kısa bir dönem yapılabilen üretim, coğrafi işaretli Gaziantep mutfağının önemli değerleri arasında yer almayı sürdürüyor. Firik pilavı ise bu özel üretimin en bilinen ve en çok tercih edilen kullanım alanı olarak öne çıkıyor.

