O yapılarda elektrik, su ve doğalgaz tamamen kesiliyor!Kurallara uymayan ev sahiplerine 100 bin TL ceza şoku

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 2 Haziran Salı günü başlayacak olan yeni yasama haftasında tarımdan abonelik sistemlerine kadar hayati değişiklikler içeren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" teklifini masaya yatırıyor. Yeni kanun teklifi kapsamında, belirlenen kaçak veya uygunsuz yapılara artık kesinlikle su, elektrik ve doğalgaz aboneliği verilmeyeceği ve bu yasağa uymayanlara 100 bin liraya varan idari para cezaları uygulanacağı belirtildi. Ayrıca su yapılarında belediyeler ve il özel idarelerine sıkı güvenlik tedbirleri getiren yasa teklifi, DSİ talimatlarına uymayan HES işletmelerine de megavat başına 50 bin ile 100 bin TL arasında ağır cezalar öngörüyor.