İşte benzin, elektrik ve doğalgazın en ucuz olduğu ülkeler! Türkiye'nin sırası herkesi ters köşe yaptı Heyecanlandıran yeni enerji kaynağı müjdesi: Bir anda kayalardan sızmaya başladı Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar yürürlüğe girdi! Sistem tamamen değişiyor O yapılarda elektrik, su ve doğalgaz tamamen kesiliyor!Kurallara uymayan ev sahiplerine 100 bin TL ceza şoku Alçak İsrail sonunda bunu da yaptı! Tepki çeken "ezan" tasarısı komisyondan geçti Türkiye'ye verilen F-35 işini kaptılar: Sevinçten havalara uçtular Türkiye'nin en zenginleri listesinde şok değişiklik! İşte milyarderler liginden elenen ünlü patronlar Yılın sadece 10 gününde üretilebiliyor! Arap dünyasının kapısında sıraya girdiği üründe hasat başladı CHP'de çok konuşulacak liste: İşte kurultay çağrısına imza atmayarak Özgür Özel'i çıldırtan 27 vekil
O yapılarda elektrik, su ve doğalgaz tamamen kesiliyor!Kurallara uymayan ev sahiplerine 100 bin TL ceza şoku
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

O yapılarda elektrik, su ve doğalgaz tamamen kesiliyor!Kurallara uymayan ev sahiplerine 100 bin TL ceza şoku

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 2 Haziran Salı günü başlayacak olan yeni yasama haftasında tarımdan abonelik sistemlerine kadar hayati değişiklikler içeren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu" teklifini masaya yatırıyor. Yeni kanun teklifi kapsamında, belirlenen kaçak veya uygunsuz yapılara artık kesinlikle su, elektrik ve doğalgaz aboneliği verilmeyeceği ve bu yasağa uymayanlara 100 bin liraya varan idari para cezaları uygulanacağı belirtildi. Ayrıca su yapılarında belediyeler ve il özel idarelerine sıkı güvenlik tedbirleri getiren yasa teklifi, DSİ talimatlarına uymayan HES işletmelerine de megavat başına 50 bin ile 100 bin TL arasında ağır cezalar öngörüyor.

Foto - O yapılarda elektrik, su ve doğalgaz tamamen kesiliyor!Kurallara uymayan ev sahiplerine 100 bin TL ceza şoku

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, bugün başlayacak yeni yasama haftasında tarım, hayvancılık, orman yönetimi ve sosyal alanlarda önemli değişiklikler içeren kanun tekliflerini ele almaya hazırlanıyor. Haftalık çalışmalarda öne çıkan ana başlığı, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" oluşturuyor.

Foto - O yapılarda elektrik, su ve doğalgaz tamamen kesiliyor!Kurallara uymayan ev sahiplerine 100 bin TL ceza şoku

Görüşülecek yasa teklifinde yer alan düzenlemeler, komisyon gündemleri ve öngörülen idari yaptırımlar şu şekilde: Teklifle birlikte su yapılarından kaynaklanabilecek kaza ve can/mal kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda il özel idareleri, belediyeler, bağlı kuruluşlar, köy tüzel kişilikleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, kendi sorumluluk alanlarındaki su yapılarında gerekli koruyucu güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü kılınacak. Alınan önlemler hakkında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü bilgilendirilecek.

Foto - O yapılarda elektrik, su ve doğalgaz tamamen kesiliyor!Kurallara uymayan ev sahiplerine 100 bin TL ceza şoku

Hidroelektrik enerji üretim tesislerinin (HES), DSİ tarafından belirlenen işletme talimatlarına ve programlarına uymaması ya da tespit edilen eksiklikleri gidermemesi durumunda idari para cezası uygulanacak. Tesisin hidrolik kurulu gücüne bağlı olarak megavat başına 50 bin TL ile 100 bin TL arasında değişecek cezaların toplam tutarı, 250 bin TL'den az, 5 milyon TL'den fazla olamayacak.

Foto - O yapılarda elektrik, su ve doğalgaz tamamen kesiliyor!Kurallara uymayan ev sahiplerine 100 bin TL ceza şoku

Mamdani bir kez daha tarihe geçti! Siyonistlere aldırmadı
Dünya

Mamdani bir kez daha tarihe geçti! Siyonistlere aldırmadı

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, New York’ta düzenlenen yıllık İsrail Günü Geçit Töreni’ne katıldı. New York Belediye B..
Tamar Tanrıyar'dan dikkat çeken iddialar: CHP operasyonunun düğmesine ABD'de basıldı
Gündem

Tamar Tanrıyar'dan dikkat çeken iddialar: CHP operasyonunun düğmesine ABD'de basıldı

Gazeteci Tamar Tanrıyar, yayımladığı son video analizinde CHP'de yaşanan son gelişmeleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ çıkışını değerlendir..
CHP'de 138 vekilden 111'i rengini belli etti
Gündem

CHP'de 138 vekilden 111'i rengini belli etti

Koltuk kavgasının bitmek bilmediği CHP'de 138 vekilden 111'i, bir bildiriyle olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Olağanüstü kurultayın 12 Tem..
Haber doğrulandı! Bosch’dan çok konuşulacak İsrail kararı
Dünya

Haber doğrulandı! Bosch’dan çok konuşulacak İsrail kararı

Son zamanlarda tartışmaların odağında olan Alman teknoloji ve mühendislik şirketi Bosch, 2018'den bu yana faaliyet gösterdiği terör devleti ..
"Bizi zorla Kemal’ci yapacaklar.. Ne olalım, hırsızcı mı?"
Gündem

"Bizi zorla Kemal’ci yapacaklar.. Ne olalım, hırsızcı mı?"

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönmesi sonrası yaşanan tartışmaları değerlendird..
CHP'lilerin ikiyüzlülüğüne bakın! İBB'nin açtığı ilanı görenler pes dedi
Siyaset

CHP'lilerin ikiyüzlülüğüne bakın! İBB'nin açtığı ilanı görenler pes dedi

CHP medyasının kamuda memur alımlarında mülakat ve sınav sisteminin kaldırılması yönünde AK Parti iktidarına çağrılarını yoğunlaştırdığı bir..
