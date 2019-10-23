Samsun'da firari hükümlü uyuşturucuyla enselendi Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü, 1 kilo 416 gram esrarla yakalandı.

Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan, hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan, cezaevinden firar etmiş T.K'nin,Kirazlıkçay Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucuticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, T.K'yi gözaltına alan ekipler, adreste yaptıkları aramada 1 kilo 416 gram esrar maddesi ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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