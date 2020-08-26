  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Samsun'da fındık toplarken kurşun isabet eden çocuk defnedildi
Aktüel

Samsun'da fındık toplarken kurşun isabet eden çocuk defnedildi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 19:20:39 -
Samsun'da fındık toplarken kurşun isabet eden çocuk defnedildi

ANTALYA (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde fındık toplarken vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, Antalya'da toprağa verildi.

Samsun Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Doğan Yılmaz'ın (15) cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Manavgat ilçesine getirildi.

Çocuğun cenazesi, Kavaklı Mezarlığında gözyaşları arasında defnedildi.

- Olay

Samsun'un Terme ilçesinde önceki gün ailesiyle Akçagün Mahallesi'nde fındık toplamaya giden Doğan Yılmaz'ın göğsüne fındık topladığı sırada nereden geldiği belli olmayan kurşun isabet etmişti.

Yılmaz, ailesi tarafından hastaneye götürülürken hayatını kaybetmiş, jandarma olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu ile canlı yayında atışan isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Siyaset

İmamoğlu ile canlı yayında atışan isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek

Gazeteci Turgay Güler bugünkü yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’den istifa edeceğini yazdı. Güler "Yazın bir köşeye İmamoğlu yakı..
Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı
Gündem

Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı

Türkiye'nin bölgede giderek yükselen gücü ve etkisi dünya basınında endişeyle karşılandı. Savunma sanayinde büyük bir ivme yakalayarak şahla..
İsrail Lübnan köylerini bombaladı
Dünya

İsrail Lübnan köylerini bombaladı

İsrail askerlerine ait bir kontrol noktasına Lübnan tarafından ateş açıldığı iddia edildi. Katil devlet İsrail de misilleme amaçlı olarak Lü..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı