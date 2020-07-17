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Aktüel

Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 36 zanlı adliyede

Yeniakit Publisher
2020-07-17 10:46:56 -
Samsun'da FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 36 zanlı adliyede

SAMSUN (AA) - Samsun'da, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 36 şüpheli adliye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10'u kadın 36 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 14 Temmuz'da, FETÖ'nün yeni yapılanmasına yönelik 40 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 2 yabancı öğrenci ve meslekten ihraç edilen bir askerin de bulunduğu 36 şüpheli gözaltına alınmıştı.


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