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Aktüel

Samsun’da, FETÖ’nun askeri yapılanmasına 2 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada kapsamında Samsun’da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:20:00 -
Samsun’da, FETÖ’nun askeri yapılanmasına 2 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada kapsamında Samsun’da 2 şüpheli gözaltına alındı.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edildiği iddia edilen kapatılan askeri okul öğrencisi oldukları ileri sürülen 2 kişiyi bu sabah düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.


Gözaltına alınan 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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