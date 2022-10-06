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Gündem Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 kişiye adli kontrol
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Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 kişiye adli kontrol

Samsun'da, FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 17:36:00 -
Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 6 kişiye adli kontrol

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'ye yönelik örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandıkları, örgütün düzenlediği eyleme katıldıkları, Bank Asya'da hesap açarak örgüt elebaşının talimatından sonra işlem yaptıkları tespit edilen, haklarında örgütsel faaliyetler olduğuna dair ifade ve örgüte müzahir dernek üyelikleri bulunan 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. 5 Ekim'de kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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