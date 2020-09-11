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Gündem Samsun'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Gündem

Samsun'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 02:51:00 -
Samsun'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Eray Duran'ın kullandığı otomobil ile Berkay Cebeci yönetimindeki otomobil Vezirköprü Havza kara yolu Tır Garajı mevkisinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada Merve Özdemir, Eray Duran, Kudret Sarı, Mehmet Enver Çeker ile kimliği tespit edilemeyen kadın yaralandı. Yaralılar sıkıştığı otomobilden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kimliği tespit edilemeyen bir kadın ile Merve Özdemir, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Sarı ile Duran, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, Mehmet Enver Çeker de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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