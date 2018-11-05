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Samsun'da evde yemek hazırlamayan eş kocasını bıçakladı

Üniversite öğrencisi Sevim. V., akşam yemeği hazırlamadığı nedeniyle kendisiyle tartıştığını iddia ettiği aynı üniversitede araştırma görevlisi eşi Hidayet. V.'yi bıçakla ağır yaraladı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 08:37
Samsun'da evde yemek hazırlamayan eş kocasını bıçakladı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) araştırma görevlisi olan Hidayet V., iddiaya göre akşam yemeği hazırlamadığı gerekçesiyle aynı üniversitede öğrenim gören eşi Sevim V. (22) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Sevim V., mutfaktan kaptığı bıçağı, eşine doğru savurdu. Karın bölgesinden yaralanan Hidayet V., kanlar içinde yere yığıldı.

112'Yİ ARADI

Ağır yaralanan araştırma görevlisi H.V, eşinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. 
H.V'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'KENDİMİ KAYBETTİM'

​Sevim V. polis tarafından gözaltına alındı. İfadesinde, evde ders çalıştıktan sonra kavga ettiklerini anlatan Sevim V., "Üniversiteden eve geldik. Bir süre birlikte ders çalıştık. Eşim bana yemek yapmadığım gerekçesiyle kızmaya başladı. Aramızda bu nedenle tartışma yaşandı. Kendimi kaybettim. Olanları ve olayı hiç hatırlamıyorum. Eşimin kanlar içinde olduğunu görünce 112’ye de haber verdim” dedi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

Gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sevim.V, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

KAYNAK: DHA

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 08:37
  1. Samsun
  2. bıçaklama
  3. Yemek kavgası
  4. ÜLKE'DE BUGÜN Haberleri

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