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Aktüel

Samsun'da "Evde Kalıyorum Tarım Öğreniyorum Projesi" uygulanıyor

Proje kapsamında ilkokul seviyesindeki 55 öğrenciye çilek fidesi, saksı ve toprak verilerek tarımla buluşmaları sağlandı

2020-04-23 18:07:19 -
Samsun'da "Evde Kalıyorum Tarım Öğreniyorum Projesi" uygulanıyor

SAMSUN (AA) - Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, "Evde Kalıyorum Tarım Öğreniyorum Projesi" hayata geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tarımın, yerli ve milli üretimin önemine değindi.

Bu anlayışla "Evde Kalıyorum Tarım Öğreniyorum Projesi"ni hayata geçirdiklerini belirten Sağlam, ilkokul seviyesindeki 55 öğrenciye çilek fidesi, saksı ve toprak vererek onları tarımla buluşturduklarını bildirdi.

Sokağa çıkma kısıtlaması olan gençlerin evlerinde aktivite yapmasını da sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın bu süreci en az etkilenme ile geçirmesi için onların ev koşullarında tarım yapmalarını sağlayacağız. Böylece projede görev alan çocuklar tarımla uğraşmanın verdiği pozitif enerji ile hem tarımsal üretim süreci hakkında bilgi sahibi olacak hem de evde kalmanın üzerlerinde oluşturduğu olumsuz duygu ve negatif enerjiyi bir nebze olsun atacaklar. Temelinde çocuklar olduğu için projemizi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın olduğu haftada uygulayarak, onların tarım ve geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedik."

Projeye katılan öğrencilere koronavirüs nedeniyle telekonferans ile fide dikimi ve bakımı görsel olarak öğretilip dönem dönem aynı yöntemle bilgilendirme yapılacak.


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