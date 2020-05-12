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Samsun'da evde kalan çocuklara hediye sürprizi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkmaları sınırlandırılan çocukların sosyal medya üzerinden ilettikleri hediye taleplerini yerine getirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-12 16:42:56 -
Samsun'da evde kalan çocuklara hediye sürprizi

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşarak hediye isteyen çocukları geri çevirmedi.

Demir, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan çocukların hediye talebinin yerine getirilmesi için Zabıta Dairesi Başkanlığına talimat verdi.

Harekete geçen ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması getirilen çocukların hediyelerini, adreslerine giderek ulaştırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu zor günlerin birlikte aşılacağına işaret ederek, "Çocuklarımız bizim en kıymetlilerimiz. Bu süreçte okullarından, arkadaşlarından ve oyun parklarından mahrum kaldılar. Onları mutlu edebilme adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Çocuklarımızın evlerinde sıkıldıklarını biliyorum. Onları bir nebze olsun mutlu edebilmek için ekiplerimiz seferber oldu. Bana ve Büyükşehir Belediyemize Twitter, Facebook ve Instagram üzerinden ulaşarak talepte bulundukları hediyelerini adreslerine ulaştırıyoruz. Bu günler elbet geçecek, biraz daha sabır diyoruz." ifadelerini kullandı.

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