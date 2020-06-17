  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Samsun’da eski polisin şüpheli ölümü

Samsun’da meslekten ihraç edilen eski polis ölü halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:25:10 -
Samsun’da eski polisin şüpheli ölümü

Samsun’da meslekten ihraç edilen eski polis ölü halde bulundu.


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi Çiftlik Sokak’ta dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski polis olduğu ve meslekten ihraç edildiği öğrenilen Harun Karakaya (47) yerde yatar halde ölü olarak bulundu. Karakaya’nın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Sırtında sürtünme izleri ve burnunda kırıklar olduğu tespit edilen Harun Karakaya’nın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı